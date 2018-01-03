«Преступник сглупил, и это нам помогло»: сотрудники почты рассказали, как обезвредили террориста

То, что пистолет террориста, захватившего почтовое отделение в Харькове, не боевой, первым понял один из заложников, предприниматель Алексей Маврин.

«Пистолет падал на плитку, и я услышал стук пластмассы, — рассказал Алексей Маврин. — Это придало мне храбрости. Я подошел ближе к девочкам — сотрудницам почты. Сделал это якобы для того, чтобы поддержать их. А сам сказал им: „Пора что-то делать. Мне нужна ваша помощь“. Мы вместе стали выжидать подходящий момент. Дождавшись, когда террорист спрячет взрывное устройство в карман, я повалил его на пол. Больше всего боялся, что он достанет из кармана нож. Но девочки с почты помогли мне его удержать. А Вика (одна из сотрудниц почтового отделения. — Авт.) тем временем нашла ключи от входной двери. Преступник повесил на дверь навесной замок, который принес с собой. Он говорил нам: „Даже не пытайтесь выйти. Я принес свой замок“. Но мы нашли ключ и пустили сотрудников полиции».

Алексей рассказал, что, будучи заложником, он все же ухитрялся отправлять сообщения своему другу.

«Я писал ему в Viber, — рассказал Алексей Маврин. — Даже отправлял ему фотографии преступника. Он в свою очередь передавал мои сообщения полицейским. Мы все время были на связи».

Уже после того, как преступника задержали, сотрудница почтового отделения Анна Корецкая поняла, что раньше была знакома с этим человеком: «Я сначала его не узнала. Видела этого человека 15 лет назад, он тогда еще был маленьким. Он сразу подошел именно ко мне и показал пистолет. Но чего именно он от нас хочет, так и не озвучил. Он контролировал каждое наше движение. Но он не был агрессивен. Он сглупил, и это нам помогло».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», сотрудникам и посетителю почты, совместно обезвредившим террориста, подарили часы. Напомним, 30 декабря в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпочты».