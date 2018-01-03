Борец Беленюк завел страницу в Instagram для своей собаки (фото)

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Жан Беленюк завел персональную страницу в соцсети Instagram для… своего пса Каспера.

«Создал для Каспера отдельную страницу! Всем, кому интересна его жизнь, подписываемся», — написал Беленюк на своей странице в Instagram и опубликовал старое фото, на котором восемнадцатилетний борец запечатлен рядом с двухнедельным псом.

Отмечу, что на странице Каспера на данный момент размещены пока лишь три фотографии, однако за первые два часа существования аккаунта, на него подписались более полусотни человек.

Напомню, что в августе прошлого года Жан Беленюк был признан лучшим борцом греко-римского стиля по итогам 2016 года по версии Всемирного союза борьбы (United World Wrestling).