Суд в Омане отказал в возвращении на родину 15 украинских моряков

Экипаж теплохода Free Neptune третий год как брошен на произвол судьбы в Омане.

«Ситуация на борту судна катастрофическая, в том числе со здоровьем и психологическим состоянием наших соотечественников, — говорится в обращении к украинским властям родственников членов экипажа теплохода Free Neptune. — Для нескольких из них уже существует прямая угроза жизни из-за невозможности получить срочно необходимое лечение по месту. Множество наших обращений в международные и украинские организации так и не смогли способствовать положительному решению вопроса. С каждым днем тает надежда на то, что мы увидим мужей, братьев, сыновей живыми и здоровыми. Не допуская возвращения украинских моряков домой, местная администрация экономит на собственных расходах. Ведь если наши родные покинут борт судна, портовым властям для обеспечения безопасности судоходства придется нанимать сторожей, которым необходимо платить заработную плату. Подобным отношением не только нагло попираются основные права и свободы человека, но и демонстрируется отношение к Украине как государству".

Об этом вопиющем случае с украинскими моряками «ФАКТЫ» ранее подробно рассказывали. 22 моряка — жители Одессы, Николаева и Мариуполя, а также их семьи стали заложниками грязных «бизнес-игр», отразившихся на работе балкера. Оператором судна выступает греческая фирма Free Balkers, а набирали команду на работу одесское и мариупольское крюинговые агентства.

— Пребывание там можно назвать пыткой, — рассказал «ФАКТАМ» судовой электромеханик Михаил Новиков, один из семи вырвавшихся на родину моряков. — «Плавучая тюрьма» — иначе нельзя назвать балкер, на котором мы вынужденно находились полтора года и на котором еще остаются 15 наших товарищей. Представьте: мы год не ступали на сушу! И когда сейчас это произошло, казалось, что земля «убегает» из-под ног.

…30 декабря 2015 года груженный удобрениями Free Neptune вышел из Ильичевского морского торгового порта и взял курс к берегам Ливии. Оттуда направился в Республику Джибути (северо-восточная Африка). Там выгрузился и порожняком последовал в порт Маскат (Оман) для пополнения запасов провизии и воды. Однако оператор, греческая компания Free Balkers, отказался оплачивать данную поставку местному агенту. Затем посчитал, что стоянка в Маскате обходится дорого, потому перенаправил судно в район порта Сохар.

— То, с чем столкнулся экипаж, не укладывается ни в какие рамки, — говорит глава Национальной ассоциации защиты прав граждан Игорь Зозуля, принимающий участие в судьбе моряков. — Экипаж оказался брошенным. Провизия и вода практически не доставляются. Находящиеся в полной изоляции, голодные, немытые моряки пошли на отчаянный шаг — вывесили на борту огромный баннер с просьбой о помощи. Это фото попало в СМИ. Только тогда людьми заинтересовались.

В Украину из Омана с иностранного балкера удалось репатриироваться семи украинским морякам. Еще 15 остаются на борту в критической ситуации.