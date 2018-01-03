В Киеве предложили назвать улицу в честь погибшей Ирины Ноздровской

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция о том, чтобы назвать одну из улиц столицы в честь юриста и общественной активистки Ирины Ноздровской.

Зарегистрировал петицию гражданин Сергей Куценко 3 января. Чтобы петицию передали на рассмотрение Киевсовета, она должна собрать 10 тыс. подписей. На эту процедуру отводится 90 дней.

«Мы должны увековечить имя Ирины Ноздровской, которая не испугалась угроз, одна противодействовала системе и добилась справедливого решения суда. Мы не смогли уберечь жизнь Ирины, но мы можем и должны сделать так, чтобы ее жизнь стала примером для других в том, что и один человек в Украине может добиться правды», — говорится в петиции.

Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Тело нашли утром 1 января в реке в селе Демидов Киевской области. Обстоятельства убийства Ноздровской выясняются. Проводятся дополнительные судмедэкспертизы. Рассматриваются как минимум три версии мотивов преступления.

Будучи юристом по образованию, Ноздровская добивалась наказания для племянника судьи, который два года назад насмерть сбил сестру Ирины Светлану. 27 декабря 2017 года дело рассматривали в апелляции. Обвиняемый надеялся выйти на свободу по амнистии. Но Ноздровская добилась того, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, а фигурант дела остался под стражей.