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На Донецком направлении оккупанты вновь нарушили перемирие

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 18:39 52

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3 января в районе проведения АТО позиции Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам, в том числе и из минометов. Все нарушения перемирия случились на Донецком направлении.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в пригороде Авдеевки враг обстрелял опорные пункты сил АТО из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки захватчики выпустили четыре мины 82-го калибра. Около шахты Бутовка российско-оккупационные группировки открывали огонь из минометов и гранатометов.

На Приазовье возле Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения: гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Возле Широкино захватчики нарушали перемирие из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили шесть обстрелов позиций украинских военнослужащих. Двое украинских военных получили легкие ранения.

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