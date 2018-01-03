Партия Саакашвили оказалась в числе нарушителей подачи отчетности в НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило результаты анализа 275 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе агентства, нарушения выявлены в отчетах 38 партий.
В т.ч. 13 партий не внесли информацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от каждой местной организации, шесть партий — нарушили порядок предоставления или получения взносов в свою поддержку (в их числе — партия «Рух новых сил Михеила Саакашвили»), две партии («Блок Дарта Вейдера» и частное предприятие «Украинская правда») не предоставили информацию и документы по письменному запросу НАПК, а еще шесть политических партий нарушили срок подачи отчетности. Кроме того, в отчетах 13 политических партий была выявлена неполнота информации относительно правовых оснований пользования объектами недвижимости.
За эти нарушения законодательством предусмотрена административная ответственность.
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