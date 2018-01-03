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Человек за рулем

Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения еще не действуют – МВД

Александр МИХАЙЛОВ, «ФАКТЫ»

03.01.2018 18:53 837

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Изменение размера штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) невозможно без внесения Верховной Радой соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

В МВД напомнили, что с 1 января вступило в силу постановление Кабмина о внесении изменений в правила дорожного движения. В частности, изменения касаются ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, введения видеофиксации нарушений ПДД и порядка выдачи водительских удостоверений.

«Для введения определенных инноваций достаточно было соответствующих постановлений Кабинета министров. Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях Верховной Радой. Следовательно, новая система штрафов еще не начала действовать», — пояснили в МВД.

Напомним, что Министерство внутренних дел предлагает за превышение скорости в населенных пунктах установить штраф 3400 гривен (сейчас 510). За оставление места ДТП планируется также штрафовать на 3400 гривен (сейчас 255) с возможностью лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без прав — до 10 200 гривен, а за повторное нарушение — до 40 800 гривен.

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