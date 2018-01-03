Саакашвили сможет еще 30 дней легально находиться в Украине

После того, как суд отказался рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительной защиты в Украине Михеилу Саакашвили, адвокаты политика решили подать апелляцию. На подачу жалобы закон отводит 30 дней, следовательно в течение этого времени решение Окружного админсуда Киева считается не вступившим в силу.

«У нас есть согласно новому Кодексу об административном судопроизводстве 30 дней на обжалование этого решения. Поэтому это решение будет нами обжаловано обязательно, оно не вступило в силу» , — цитирует Укринформ заявление адвоката Руслана Чорнолуцкого.

По словам защитника, никакой экстрадиции Саакашвили не будет. В настоящее время политик находится в статусе лица, оспаривающего действия миграционной службы, и этот статус позволяет находиться на территории Украины. Таким образом, заявил Чорнолуцкий, физическое выдворение Саакашвили из Украины «будет незаконно, пока идет обжалование в судах».

Напомним, Государственная миграционная служба отказалась признавать Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Адвокаты политика подали иск в Окружной административный суд Киева. 3 января суд отказался рассмотреть данный вопрос.