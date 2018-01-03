В Киеве в частном доме обнаружили студию антиукраинской пропаганды

Сегодня, 3 января, в Киеве состоялись обыски, в ходе которых была выявлена студия по производству антиукраинской пропаганды. Располагалась студия в одном из частных домов. Там по заказу российских структур снимались и монтировались антиукраинские сюжеты, которые впоследствии размещались на канале популярного видеохостинга и транслировались российскими СМИ.

Как сообщает прокуратура АР Крым, обыски были проведены работниками прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ во исполнение решения суда. Техника, изъятая в ходе обыска, будет направлена на экспертизу.

Следствие собрало данные, что подготовкой видеоматериалов занимались двое граждан Украины. В сюжетах поддерживалась деятельность террористических организаций, говорилось о легитимности действий государства-оккупанта. Также видеоматериалы подталкивали к насильственному изменению государственного устройства Украины.

Выяснилось, что авторы видеоматериалов периодически выезжали в Россию, где получали инструкции, а также оплату за проделанную работу и деньги на новые информационные проекты.

Напомним, расследование дела по факту подготовки, развязывания и ведения информационной агрессии в интернете началось в мае 2017 года. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Автономной Республики Крым. Следственные действия продолжаются.