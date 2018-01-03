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Цепь

Преступники, похитившие одессита и приковавшие его цепью, отделались… условным сроком

03.01.2018 20:11 268

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Овидиопольский районный суд (Одесская область) счел возможным ограничиться условным сроком наказания в один год для двух подсудимых, граждан Украины и Молдовы, обвиняемых в похищении и незаконном лишении свободы человека.

В октябре прошлого года в Одессе они обманом уговорили мужчину сесть в их машину и увезли в сельскую местность. Затем приковали его цепью и заперли в гараже. Свои действия похитители объяснили тем, что одессит, бывший наемный работник одного из них, задолжал им 550 долларов.

Жена похищенного сразу заявила о его пропаже в полицию. Правоохранителям удалось быстро установить вероятное местонахождение потерпевшего.

При обследовании гаражного комплекса и прилегающей к нему территории полицейские обнаружили подсобное помещение, из которого доносились крики о помощи. Там находился похищенный мужчина, прикованный цепью за шею к стене. Заложника освободили. В плену он пробыл несколько часов.

По данному факту было открыто уголовное производство по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств». Похитителей задержали.

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