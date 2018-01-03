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Украина и Германия констатировали: перемирие на Донбассе не достигнуто

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 20:19 114

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Несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, позиции сил АТО подвергаются обстрелу, погибли трое украинских военных, еще 15 ранены. Такие данные приводились на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Германии — Павла Климкина и Зигмара Габриэля.

Как сообщает Интерфакс-Украина, украинский министр назвал ситуацию очень напряженной. «У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них — из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены», — заявил Климкин.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии настаивает на выполнении минских договоренностей и предлагает добиваться реального перемирия. Также глава МИД Германии считает важным, чтобы Россия вернулась в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня. «Мы хотим убедить и делать все вместе с Украиной для того, чтобы отзыв этих офицеров был прекращен и они вернулись в состав этой миссии», — сказал Габриэль.

Напомним, на последней встрече в Минске стороны согласились на установление перемирия на Донбассе, начиная с 23 декабря 2017 года. «Новогоднее» перемирие боевики нарушили уже к обеду 23 декабря, начав обстрел в районе Светлодарской дуги.

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