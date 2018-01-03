Предоставленное Украине оружие не повысит температуру конфликта на Донбассе - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что оружие, предоставленное Соединенными Штатами Украине не приведет к эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом глава МИД Украины заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Как сообщает Интерфакс-Украина, украинский министр подчеркнул, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях. «Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов. И, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта», — подчеркнул Климкин.

В свою очередь глава МИД Германии подчеркнул, насколько важно добиться понимания, что конфликт на Донбассе не носит локальный характер, а касается всей Европы.

«Есть опасность того, что чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее его будут рассматривать как конфликт между Украиной и Россией. Но это конфликт, который касается всей Европы», — подчеркнул Габриэль.

Напомним, на 4 января в графике министров иностранных дел запланирована поездка к линии разграничения и оценка текущей ситуации в регионе.