Руководителем Николаевского аэропорта стал знаменитый летчик Волошин

Руководителем КП «Николаевский международный аэропорт» стал летчик, которому российская пропаганда приписала «сбитие малайзийского «Боинга».

После задержания прежнего директора николаевского аэропорта Михаила Галайко при попытке дачи крупной взятки главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко последний подписал распоряжение о назначении и.о. директора аэропорта. Им стал Владислав Волошин, который до этого был заместителем у Галайко. Об этом сообщило николаевское издание «Новости-N» со ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации.

Владислав Волошин — уроженец Луганска, 1988 года рождения. Он был назначен замдиректора аэропорта в июле 2017 года. До этого был известен множеством боевых вылетов в период проведения АТО с 2014 года. Награжден орденом «За мужество» III степени и почетной грамотой Кабинета Министров Украины.

В декабре 2014 года в российских СМИ появились упоминания фамилии летчика Волошина как пилота, якобы «сбившего „Боинг“ малайзийских авиалиний на Донбассе». Выдумка российских пропагандистов была опровергнута в ходе расследования, проведенного следственными органами Нидерландов, Австралии и Украины.