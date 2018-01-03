В Виннице брак молодого призывника с 80-летней бабушкой признали действительным

В Виннице следственные органы не нашли оснований признать фиктивным брак молодого 22-летнего призывника и его 80-летней двоюродной бабушки.

«От полиции получили письмо. В нем сказано, что не усматривается состава преступления в создании брака. Нет нарушений. Считают, что этот брак не фиктивный, а реальный. То есть они останутся мужем и женой», — рассказал в комментарии Gazeta.ua военный комиссар Винницкого военного объединенного комиссариата Александр Данилюк.

Напомним, необычный брак в Виннице зарегистрировали в ноябре 2017 года. 22-летний юноша женился на 80-летней пенсионерке. Пожилая невеста была инвалидом I группы и двоюродной бабушкой жениха. Сотрудники загса признавались, что таких необычных пар еще не видели, но и причин отказать молодоженам не нашли — документы были в порядке, а желание заключить брак — обоюдным. Получив свидетельство о браке, молодой человек обратился в военкомат с ходатайством об острочке от службы в армии.

Председатель местного сельсовета рассказала «ФАКТАМ», что именно от нее пенсионерка узнала о своем новом замужестве: пожилая женщина была уверена, что ездила в Винницу для улаживания вопросов с опекунством. «Бабушка толком не поняла, что подписала», — уверена глава сельсовета.