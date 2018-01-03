﻿

USD 28.07
RSS
климкин

В преддверии выборов президента Россия может прибегнуть к военным провокациям - Климкин

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 22:15 108

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что Россия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к проведению в оккупированном Крыму выборов президента РФ. Как сообщает УНИАН, об этом глава МИД Украины заявил на пресс-конференции.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. «Во-первых, Россия перенесла дату этих выборов на годовщину того нелегального референдума, который состоялся на территории Крыма. Это само по себе является не просто провокацией, а сознательным шагом», — заявил Климкин.

«Во-вторых, попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает эти „выборы“, на мой взгляд, очень сомнительными с точки зрения их легитимности. И третье. Мы прекрасно понимаем, каким образом в России принимаются решения, но мы вполне допускаем, что Россия может прибегнуть к провокациям, в том числе военным, милитаристским провокациям во время подготовки к этим выборам. Мы к этому готовы», — заверил глава МИД Украины.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии