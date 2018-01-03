В преддверии выборов президента Россия может прибегнуть к военным провокациям - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что Россия может прибегнуть к военным провокациям во время подготовки к проведению в оккупированном Крыму выборов президента РФ. Как сообщает УНИАН, об этом глава МИД Украины заявил на пресс-конференции.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. «Во-первых, Россия перенесла дату этих выборов на годовщину того нелегального референдума, который состоялся на территории Крыма. Это само по себе является не просто провокацией, а сознательным шагом», — заявил Климкин.

«Во-вторых, попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает эти „выборы“, на мой взгляд, очень сомнительными с точки зрения их легитимности. И третье. Мы прекрасно понимаем, каким образом в России принимаются решения, но мы вполне допускаем, что Россия может прибегнуть к провокациям, в том числе военным, милитаристским провокациям во время подготовки к этим выборам. Мы к этому готовы», — заверил глава МИД Украины.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами.