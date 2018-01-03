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Дом Клинтонов

В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

03.01.2018 23:20 304

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В среду, 3 января, в доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар. Об этом сообщает издание Politico. Бригаду пожарных вызвали примерно в 03.00 по местному времени.

К счастью никто не пострадал. Пожар удалось быстро потушить. Возгорание произошло якобы в одной из спален. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Представители 42-го президента США и бывшего государственного секретаря пока никак не комментируют случившееся. Были ли супруги дома в момент возгорания, не известно.

Клинтоны с 1999 года живут в городе Чаппаква (штат Нью-Йорк), где они тогда приобрели дом, заплатив за него 1,7 миллиона долларов. Они переехали туда сразу после того, как Билл сложил с себя президентские полномочия, проведя в Белом доме два срока — восемь лет. Став жительницей Чаппаква, Хиллари получила право баллотироваться в Сенат США от штата Нью-Йорк.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

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