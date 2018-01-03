На рождественских богослужениях в храмах ожидают четыре миллиона верующих

После новогодних праздников полиция готовится к обеспечению порядка во время ночных рождественских богослужений. Ожидается, что в праздновании Рождества в храмах примут участие не менее четырех миллионов верующих. Это намного больше, чем число участников массовых новогодних празднований. Согласно оперативным данным правоохранителей, новый год на улицах и площадях украинских городов встречали около 1,5 миллиона граждан.

Силы полиции и бойцы Национальной гвардии продолжают нести службу в усиленном режиме. В обеспечении безопасности и поддержании правопорядка задействованы более 10 тыс. полицейских и 2000 бойцов Нацгвардии, около 7000 спасателей.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в преддверии рождественских праздников храмы и места массовых собраний граждан будут проверены взрывотехниками. При проверках будет обращаться внимание на наличие в зданиях средств пожаротушения.

Подводя итоги работы правоохранителей в первые дни нового года, руководство МВД отмечает, что в этом году празднования прошли сравнительно спокойно. В период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано только 5600 случаев преступлений (в основном кражи), что является самым низким показателем за последние пять лет. Количество ДТП в предновогодние и новогодние дни также было самым низким за последние пять лет (1817 случаев, тогда как в среднем за исследуемый период регистрировалось свыше двух тысяч аварий).