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Кинжал из коллекции

Из Дворца дожей в Венеции украли ювелирные украшения индийских махарадж (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

03.01.2018 23:51 287

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В среду, 3 января, во Дворце дожей в Венеции была совершена дерзкая кража. Пропали драгоценности падишахов Могольской империи и индийских махарадж.

Они были экспонатами выставки, которая действовала во Дворце дожей с сентября 2017 года. На ней были представлены сокровища, созданные руками индийских мастеров-ювелиров около 50 лет назад — всего почти 300 драгоценных украшений.

Как сообщает британская газета Telegraph, исчезли браслеты и ожерелья. Официально их оценили в 30 тысяч евро. Однако эксперты уверены, что воры смогут продать их гораздо дороже — за миллионы евро.

Украденные украшения находились внутри специального стеклянного стенда. Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи. Видно, как двое мужчин приподнимают крышку стенда, достают драгоценности и убегают.

Сирена не сработала. Вернее, она прозвучала, но с опозданием — преступники уже скрылись к этому моменту. Кража была совершена в последний день работы выставки.

Коллекция принадлежит правящей семье Катара. Аль-Тани пока воздерживаются от комментариев. Они ждут подробного отчета следователей.

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