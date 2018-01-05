Изменить цвет глаз можно с помощью лазерной операции или импланта

Но специалисты рекомендуют и более простые способы: носить цветные линзы и экспериментировать с одеждой

Если человек мечтает, чтобы карие глаза навсегда стали голубыми, то может изменить цвет радужки с помощью лазерной операции, которую еще несколько лет назад разработал доктор Грегг Хомер из Калифорнии. Всего за 20 секунд лазер успевает уничтожить коричневый меланин (пигмент, окрашивающий глаза и волосы в определенный цвет). И постепенно, спустя две —четыре недели, проявится голубой пигмент. По словам врача, лазер обладает малой мощностью, поэтому риск повреждений глаз во время процедуры минимальный. Но важно знать, что после нее вернуть прежний карий цвет глаз уже будет невозможно.

По словам доктора Хомера, идея изменять таким образом цвет глаз пришла к нему во время общения с приятелем — лазерным дерматологом, когда они обсуждали возможность выжигания родинок лазером с поверхности кожи. Грегг провел небольшое исследование и убедился, что под тонким слоем клеток радужной оболочки глаза, окрашенных в коричневый цвет, скрываются клетки с голубым оттенком. При этом толщина верхнего слоя очень маленькая, и его можно полностью удалить. Поврежденные клетки естественным путем удаляются в течение нескольких недель. Исследования показывают, что зрение после вмешательства не страдает, однако долгосрочные последствия пока не известны.

Однако представитель Американского колледжа офтальмологии Элмер Ту отметил, что попадание меланина во внутриглазную жидкость в ходе процедуры теоретически может повысить риск развития пигментной глаукомы — тяжелого заболевания, которое грозит слепотой. Также может пострадать дренажная функция глаз.

Другую операцию, позволяющую изменить цвет глаз, придумал хирург-офтальмолог Делари Альберто Кан. Еще в 2006 году он получил патент на вмешательства. Во время операции в радужную оболочку вживляется имплант голубого, коричневого или зеленого цвета — как пожелает пациент. Процедура проводится под местной анестезией и занимает несколько минут. При этом прежний цвет глаз можно вернуть, удалив имплант. Обе операции проводятся в Панаме, они довольно дорогостоящие.

Но изменить цвет глаз можно и с помощью цветных линз. Это будет дешевле и, скорее всего, безопаснее. При использовании линз важно соблюдать определенные правила: носить не дольше того времени, которое обозначено в инструкции, обрабатывать специальными средствами, чтобы на них не собирались бактерии.

Изменить оттенок глаз можно с помощью одежды определенного цвета. Например, серые глаза будут казаться голубыми, если надевать одежду ярко-голубого цвета. Зеленоватые и фиолетовые оттенки сделают зеленые глаза ярче. Женщинам стоит поэкспериментировать с тенями для глаз.

Подготовила Мария ЗАВАДА