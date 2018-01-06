Чем активнее человек пользуется мобильным телефоном, тем выше у него риск заработать опухоль мозга

Специалисты утверждают: вредно не только долго говорить по мобильному, но и просто держать его рядом включенным

Сегодня мы все зависимы от гаджетов. Многие весь день не расстаются с мобильным телефоном и даже перед сном кладут его под подушку или рядом с кроватью. Но Всемирная организация здравоохранения распространила информацию о том, что электромагнитное излучение негативно влияет на сердечный ритм, а также биологические ритмы человека. В результате нервная система перевозбуждается, возникают головные боли, раздражительность, бессонница, нарушения сердечной деятельности и другие проблемы.

Немецкие и шведские ученые доказали: электромагнитное излучение ухудшает кровообращение головного мозга, может разрушать клетки крови и провоцировать болезни кроветворной системы. Особенно опасны мобильные телефоны для детей. Профессор Оксфордского университета Коленей Блейкмур, изучающий влияние излучения, советует родителям как можно меньше времени разрешать детям пользоваться мобильными. Детский череп тоньше, чем у взрослых, поэтому недостаточно защищает мозг от электромагнитного излучения. А британские ученые считают, что детям до восьми лет пользоваться мобильными нельзя, так как есть риск получить опухоли уха или мозга.

Во Франции одобрили законопроект, согласно которому ученики младших и средних классов не могут носить и использовать телефоны в стенах учебных заведений. Так детей пытаются защитить от электромагнитного излучения. А во многих зарубежных школах вообще запрещено использование сотовых телефонов.

В 2001 году специалисты Нейродиагностического научного института Испании обнаружили: у 11—13-летних детей, всего две минуты поговоривших по сотовому телефону, изменения биоэлектрической активности мозга сохраняются еще примерно два часа после того, как они положат трубку. Эти наблюдения озвучили и британские специалисты в 2011 году.

Исследователи из Университета Лунда (Швеция) в 2003 году проводили опыты на крысах. В течение двух часов ежедневно животные находились рядом с включенными мобильными телефонами. Спустя пятьдесят дней ученые исследовали под микроскопом их мозг и обнаружили многочисленные повреждения сосудов и очаги отмерших нейронов.

А ученые из Института гигиены Швеции в ходе исследований получили данные о том, что риск развития опухолей мозга выше у 20—29-летних людей, пользующихся мобильными пять-десять лет. Специалисты пришли к выводу: если человек активно пользуется таким телефоном с 10—19 лет, то гораздо больше рискует заработать опухоль мозга, чем тот, кто приобрел аппарат после 29 лет. А ведь сегодня мобильные телефоны некоторые родители дают даже двух-, трехлетним детям!

Власти разных стран обязали операторов публиковать информацию об уровне излучения мобильных телефонов и вкладывать покупателям аппаратов информационные брошюры о возможных последствиях пользования. Ученые советуют пользоваться самыми современными мобильными телефонами с более надежной защитой. Во время разговора лучше использовать наушники. Следует ограничить количество телефонных разговоров до часа в сутки и сократить продолжительность каждого до четырех минут. Специалисты утверждают: вредно не только говорить по мобильному, но и держать рядом включенным. Дома его лучше положить подальше — хотя бы на расстоянии полутора — трех метров, а на ночь отключать. Телефон должен находиться как можно дальше от головы.

Подготовила Мария ЗАВАДА

