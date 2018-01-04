Братья-близнецы из Тернополя, призывавшие убивать украинцев, вышли на свободу

Братья-близнецы из Тернополя Ярослав и Дмитрий Лужецкие, о которых «ФАКТЫ» писали три года назад, вышли на свободу в результате масштабного обмена пленными, который состоялся 27 декабря. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Апелляционном суде Тернопольской области. Напомним, в Украину вернулись 74 человека, томившихся в застенках так называемых «ЛНР» и «ДНР». В свою очередь Украина отпустила в Луганск и Донецк 306 заключенных.

Братьев Лужецких обвиняли в государственной измене и создании террористической организации. Свою деятельность они начинали с того, что создали строительную фирму, нанимали людей на работу, но в результате попросту не платили им зарплату и увольняли. По этому поводу было открыто уголовное производство, которое так и не довели до конца, так как один из братьев, который фактически руководил этой фирмой, сбежал в Москву и был объявлен в розыск.

Вскоре братья Лужецкие, несмотря на открытое уголовное производство, начали снова работать вместе. На этот раз по заданию российских спецслужб они вербовали на территории Западной Украины добровольцев, которые за определенную плату согласятся воевать против украинской армии на Донбассе.

Близнецы, которые большую часть времени проживали в Москве, давали в украинских средствах массовой информации объявления о приеме на высокооплачиваемую работу. Обещали до двух тысяч долларов в месяц. О том, какая именно работа предлагалась, в объявлениях не было ни слова.

«Когда кто-то из тернопольчан в поисках высокооплачиваемой работы откликался на объявление братьев Лужецких, те предлагали соискателю пообщаться с ними по скайпу, — рассказывает государственный обвинитель Андрей Сарахман. — Встречу с кандидатом в боевики братья назначали, как правило, в каком-нибудь кафе. Обрабатывали собеседника, давали соответствующие инструкции. Во время одной из таких бесед близнецы и были задержаны.

Это была тщательно спланированная спецоперация. Беседа братьев с жителем Тернополя, пожелавшим устроиться на высокооплачиваемую работу, записывалась сотрудниками СБУ, сидевшими за соседними столиками в кафе и изображавшими обычных посетителей. А в квартале от места встречи работодателей с потенциальным работником расположилась оперативная группа".

Из записанного сотрудниками СБУ разговора братьев Лужецких с потенциальным боевиком:

Лужецкие: «Если удастся найти человек 15, заберем вас всех на автобусе. А на той стороне уже будут реальные деньги. Восемь тысяч гривен в месяц — это раз. Ну и плюс «боевые».

Житель Тернополя: «Что это еще за „боевые“? Там что, воевать придется?»

Лужецкие: «Не волнуйся. Сначала в тренировочном лагере всему научат, дадут оружие, обмундирование, потом отправят в Донецкую или Луганскую область. Может быть, воевать не придется. Будете в регионах порядок поддерживать. Тогда „боевых“, конечно, не заплатят. За каждого убитого украинского солдата или уничтоженную технику дают отдельные деньги. Всего выйдет до двух тысяч долларов в месяц. Где ты здесь столько заработаешь? Причем сразу же, как только ты выезжаешь в тренировочный лагерь, тебе на счет кладется страховка, которую потом смогут снять твои родные. В случае ранения — 20 тысяч долларов. Ну, а если убьют — 100 тысяч».

Интересно, что братьев в СБУ сдал их родной отец. Ему не нравилось то, чем занимались сыновья. Когда они к нему приезжали, мужчина постоянно спорил с ними. Но когда понял, что понимания не найдет, анонимно сообщил в СБУ, что близнецы вернулись в Тернополь для вербовки очередного боевика.

В марте 2016 года братья Лужецкие были приговорены к 14 и 15 годам лишения свободы. Но их адвокаты подали апелляционную жалобу и дело было отправлено на новое рассмотрение.

Кстати, в российской прессе Лужецких называли чуть ли не узниками совести, которых посадили в Украине ни за что: «Братья приехали на Украину, чтобы забрать свои семьи и нанять заробитчан для работы в России, но были арестованы по доносу родного отца в СБУ. Позже отец им заявил: «Я хотел вас спасти». Лужецких обвинили в вербовке «террористов» для ДНР и ЛНР. Также работник прокуратуры заявила, что они «вербовали участников российских сатанинских сект» и собирались «продавать органы, которые будут сниматься с убитых украинских военных».

По информации «ФАКТОВ», семьи братьев остались в Украине.