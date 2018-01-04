Отоларинголог Максим Овсиенко: «Человек, у которого искривлена носовая перегородка, хуже дышит, быстро устает, у него может часто болеть голова»

Таким людям нередко досаждают насморк, ангина, бессонница

Зимой под кабинетами лор-врачей — большие очереди. Многие пациенты признаются, что пытались лечиться самостоятельно. Не получилось. Банальный насморк перерос в гайморит, легкое першение в горле обернулось хроническим фарингитом, а небольшая боль в глотке закончилась агрессивной ангиной или еще хуже — опасным абсцессом. Почему сосудосуживающие капли не помогают? Кому следует выравнивать искривленную носовую перегородку? Чем увлажнить пересохшую слизистую носа? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил отоларинголог отделения отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 Максим Овсиенко.

*— Здравствуйте, Максим Александрович! Валентина из Каменского района Черкасской области. Врач недавно сказал дочери (ей 30 лет), что у нее искривлена носовая перегородка. Это могло быть из-за моих тяжелых родов?

— Однозначно ответить не могу. Идеально ровная перегородка бывает редко. Но лечение требуется приблизительно 70 процентам людей, у которых она искривлена. Остальным дефект не мешает хорошо дышать — у них полость носа большая, а носовые ходы широкие.

Носовая перегородка состоит из костной и хрящевой ткани. Хрящ по структуре более мягкий и развивается быстрее, чем кость. Когда ребенок растет, хрящевая часть перегородки может изгибаться и врастать в костную, образуя шипы и гребни. Во взрослом возрасте из-за этого чаще возникают заболевания верхних дыхательных путей — носа, глотки, гортани. Страдают даже бронхи или легкие. Также для носовой перегородки опасны травмы. На днях мне пришлось оперировать молодого боксера. Мало того, что хрящевую ткань ему вбили в костную, так еще из-за частых травм образовалось много рубцов, которые тяжело удалить.

— В детстве дочка любила спать, уткнувшись носом в подушку. Это могло искривить перегородку носа?

— Вряд ли, ведь давление в основном приходится на кости носа, а перегородка внутри. Многие люди ошибочно считают, что полость носа — это наружный нос, который мы видим. Но это лишь костный каркас, напоминающий кабину. А внутри полость носа имеет глубину восемь—десять сантиметров (до уха) и высоту четыре-пять сантиметров (до угла глаза).



*— Это Валерий, 27 лет. Живу в Чернигове. Каждую зиму у меня два-три раза болит горло, часто бывает насморк. Врач советует выровнять носовую перегородку. Но я пока не готов. Чем это грозит?

— Дыхание через рот не физиологично, ведь организм получает меньше кислорода. При этом слизистая оболочка носоглотки пересыхает, там образуются микротрещинки, куда попадает инфекция. Человека часто донимают обострения хронического тонзиллита или фарингита. Чем чаще они случаются, тем глубже спускается воспаление и возникают новые недуги — ларингит, бронхит.

Советую вам не затягивать с лечением. Тогда, возможно, удастся избежать вмешательства либо обойтись малой хирургией (за рубежом ее называют «офисной»). Эти щадящие операции делают амбулаторно, под местным обезболиванием. Но важно знать, что эффект от такого вмешательства длится недолго, поскольку причина остается.

— Мне знакомый сказал, что даже после операции он все равно болел ангинами.

— Никто и не утверждает, что если вы исправите дефект, то навсегда перестанете болеть. Заболевания верхних дыхательных путей по частоте стоят на первом месте в мире. Если в течение 10—15 лет было затруднено носовое дыхание, то изменения в глотке могут стать необратимыми. Да, будет реже обостряться и быстрее протекать тонзиллит или фарингит, но совсем избежать болезни не удастся.

— Меня еще беспокоят частые головные боли. Это может быть из-за искривленной перегородки?

— Прямой связи нет, но косвенная есть. При нарушении носового дыхания организм страдает от нехватки кислорода (гипоксии). Если в головной мозг не поступает достаточно кислорода, то человек, кроме приступов головной боли, жалуется на повышенную утомляемость, снижение трудоспособности, недосыпание.



*— Надежда из Киева. Недавно у моей мамы (она пожилой человек), поднялась высокая температура. Врач, пришедший на вызов, сказал, что это ангина. Но горло, хотя и было воспалено, не болело. Так бывает?

— Для ангины как раз характерна боль в горле, которая усиливается при глотании: воспаленные миндалины увеличиваются, вызывая чувство сдавливания. Может, у вашей мамы случилось обострение хронического тонзиллита? Оно, в отличие от ангины, которая является инфекционным заболеванием, бывает, когда, например, из-за переохлаждения снижается иммунитет. В таких условиях бета-гемолитический стрептококк, «виновник» хронического тонзиллита, развивается быстро и мощно, проявляясь белым налетом на слизистой горла, общей слабостью. Но сильной боли нет, ведь человек постепенно приспособился к тому, что горло постоянно воспалено.



*- Прямая линия? Вас беспокоит Татьяна Львовна из Киева. Муж (ему уже 80 лет) плохо дышит носом, а когда хочет высморкаться, то слышен лишь треск, но слизи нет. Что делать?

— Судя по описанию, у вашего супруга полипоз. Советую обратиться к лор-врачу. Доктор назначит обследование и решит, что делать дальше: лечить консервативно или хирургически.

При полипозе возникает нарушение дыхания и обоняния, ведь верхний слой слизистой оболочки отслаивается и давит на кости черепа, преграждая путь воздушному потоку. А звук при сморкании вызван тем, что полипы, имеющие неплотную структуру, «бьются» о стенки полости носа.

— Почему возникают полипы?

— Единичные — из-за длительного воспаления, например, затянувшегося гайморита или фронтита. А у тех, кто страдает аллергией, полипоз редко бывает сам по себе. Есть много других проявлений аллергии, начиная от диатеза в детстве и заканчивая бронхиальной астмой во взрослом возрасте. Такому пациенту мы назначаем противоаллергическое лечение. Когда делаем операцию, то тщательно удаляем полипы, чтобы препараты от аллергии без препятствий попадали на слизистую оболочку.



*— Евгения из Днепра. Моя дочь-студентка всю зиму ходит без шапки и только в сильные морозы накидывает на голову капюшон. Чем опасно такое переохлаждение?

— Многие ходят зимой без шапки. Если нос, который можно сравнить с фильтром, дышит идеально, то никакой опасности нет. В носовой полости холодный воздух согревается, горячий охлаждается, сухой увлажняется, а влажный подсушивается. Но если нос как фильтр не работает, и человек еще дополнительно переохлаждается, то вероятность подхватить инфекцию намного выше.



*— Вас беспокоит Ольга из Хмельницкого. У меня часто возникает насморк. Можно прогревать или промывать нос?

— Насморк лучше не лечить на свое усмотрение, а обратиться к врачу, ведь любые тепловые процедуры при воспаленной и отекшей слизистой противопоказаны. Отекает не сама носоглотка, а задние концы нижних носовых раковин (образования в полости носа), которые увеличиваются. Иногда гнойный процесс бывает бессимптомным или человек его не учитывает, а из-за тепла воспаление разгорается еще больше. Сосуды-то расширяются, и инфекция может распространиться на другие органы и системы, в частности задеть головной мозг.

У нас была пациентка, которая лечила гайморит, прогревая пазухи мешочками с теплой солью. Гной из верхнечелюстной пазухи с кровью разнесся в лобную и решетчатые, все закончилось довольно сложной и обширной операцией. Женщина провела две недели в больнице вместо того, чтобы сразу обратиться к врачу и пять дней лечиться дома.

По поводу промываний носа, то они нужны, когда есть что смывать: слизь, гной. Врачи часто назначают промывания после операции, а вот для профилактики промывать нос, считаю, бессмысленно.



*— Антонина из Киева, 47 лет. У меня часто першит в горле, особенно в душном помещении или в метро. Почему?

— Возможно, дело в нарушении, которое называется ларингофарингеальный рефлюкс: происходит отрыжка газами с повышенной кислотностью, которая раздражает слизистую гортани и глотки. В горле першит, часто становится сиплым голос. Еще першение может быть связано с нарушенным носовым дыханием. В маленьких помещениях либо там, где большое скопление людей, воздух часто сухой. Человек дышит через рот, и слизистая пересыхает, плохо выделяется слюна. Дискомфорт проходит, если что-то выпить или съесть, рассосать леденец. Кстати, часто першит в горле и сипнет голос у людей «голосовых» профессий: педагогов, вокалистов, дикторов.



*— Звонит Лариса из Полтавской области. В детстве мне мама смазывала воспаленные миндалины раствором Люголя. Можно ли это делать сейчас? Как раз у семилетнего сына болит горло.

— Раньше этот метод действительно был популярен. А теперь мы стараемся не назначать препараты, содержащие йод. Они могут вызвать химический ожог слизистой, что чревато сильной болью и омертвением тканей (некрозом), и потребует длительного лечения. Я не вижу значительного эффекта от использования раствора Люголя. К тому же не всякая боль в горле вызвана ангиной.

— А как вы относитесь к народным способам лечения ангины — полосканию свекольным соком с яблочным уксусом или смазыванию миндалин керосином, как когда-то делала моя бабушка?

— Категорически против! Свекольный сок с яблочным уксусом обжигает слизистую, что вызывает сильную боль. А после лечения керосином у человека иногда возникают такие обширные некротические язвы и мощные ангины, что помимо боли возможна остановка дыхания. Миндалины настолько увеличиваются, что тяжело глотать и дышать.



*— Нина из города Могилев-Подольский. Работаю с посетителями, и зимой боюсь заразиться от них гриппом. Нужно ли, когда возвращаюсь домой, промывать нос и полоскать горло, чтобы смыть вирусы со слизистой?

— Вирус настолько крохотный, что поток солевого раствора для него не опасен. Лучше избегать переохлаждения, а также тесного контакта с заболевшим. Те микробы, с которыми мы встречаемся на свежем воздухе, гораздо менее опасны, чем в помещении. Промывать нос нужно, если есть выделения. А когда носовое дыхание нормальное, смысла нет.



*— Меня зовут Марина. Живу в Ирпене, работаю в Киеве. У меня дома и в офисе очень пересыхает слизистая носа. Чем ее увлажнить?

— Что лучше делать — закапывать капли или смазывать мазью, — порекомендует врач. Ринит, связанный с пересыханием слизистой оболочки полости носа (субатрофический), возникает из-за чрезмерно сухого воздуха. Работает отопление, часто люди дополнительно включают обогреватель или кондиционер, и слизистая пересыхает. Думаю, хороший выход — ставить дома и в офисе пароувлажнитель, отрегулировав его на поддержание 60—65-процентной влажности. Если такой возможности нет, можно, как делали наши бабушки и мамы, вешать на горячую батарею влажное полотенце или простыню.



*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Мария, 57 лет. Дома нос дышит замечательно, но как только выхожу на улицу, начинаю сморкаться. Это холодовая аллергия?

— Думаю, у вас вазомоторный ринит. Когда человек выходит на холодную улицу из теплого помещения, расширенные сосуды резко сужаются, «выталкивая» выделения из носа. И воздух, поступающий в нос, согревается. Можете перед выходом на улицу впрыскивать в нос лекарства, которые называются интраназальные кортикостероиды. Препараты уменьшают секрецию слизи, не затрагивая сосуды слизистой. Важно брызгать спрей так, чтобы струя попадала на боковую стенку полости носа (ориентируйтесь на внешний угол глаза): левой рукой — в правую ноздрю, правой — в левую.



*— Добрый день! К вам обращается Виктория из Борисполя Киевской области. Мой муж (ему 51 год) не мыслит жизни без сосудосуживающих капель. Он закапывает нос буквально месяцами, причем почти каждый час, ведь иначе не может дышать. Почему капли перестают помогать?

— Стенка сосуда из-за постоянных сокращений и растяжений теряет эластичность и становится более грубой, по сути рубцовой. В таком сосуде практически не циркулирует кровь, и он уже настолько узкий, что никакие капли не в силах его сузить больше. Бывают случаи, когда эту рубцовую соединительную ткань нужно просто удалить.

Избавиться от медикаментозной зависимости сложно. Советую вашему мужу обратиться к врачу, чтобы по схеме постепенно снизить дозу сосудосуживающих капель и уйти от их постоянного применения. Последовательно используется несколько препаратов, восстанавливающих слизистую. Если лечение не поможет, рекомендуется операция. При желании ваш муж может проконсультироваться у специалистов нашего отделения отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9. Его адрес: г. Киев, улица Рижская, 1. Телефон (044) 440−07−22.



*— Ирина, киевлянка. Мне 61 год. Где-то полтора десятка лет у меня регулярно появляются серные пробки, хотя и стараюсь неглубоко чистить уши ватными палочками. Как предупредить появление пробок?

— Сразу скажу, что сера защищает слуховой проход от внешних факторов, например, пыли. Но удалять серу с помощью ватных палочек — плохая идея. Во-первых, под давлением палочек раздражаются серные железы, а это стимулирует выработку серы. Во-вторых, можно нечаянно повредить барабанную перепонку и получить перфоративный отит. Если у вас раньше не было отитов и нет нарушения слуха, то лучше мыть слуховой проход, направив в ухо струю душа. Это поможет вымыть скопление серы, и останется лишь высушить ухо феном.

Подготовила Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»