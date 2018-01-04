В 2018 году на науку выделяют свыше 6 миллиардов гривен

В 2018 году финансирование науки в Украине увеличили более чем на треть по сравнению с 2017-м — с 4,7 до 6,1 миллиарда гривен. Причем существеннее всего возросло финансирование Национальной академии наук — более, чем на 38 процентов.

Важная новация в бюджете-2018 — открытие для НАН новой программы «Поддержка развития приоритетных направлений исследований». «На ее финансирование в бюджет заложено 500 миллионов гривен. Средства выделят научным учреждениям, которые получат высокий уровень аттестации. Хотим ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018 мы будем осуществлять соответствующую подготовительную работу «, -- заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, что новый порядок госаттестации научных учреждений правительство утвердило летом 2017 года. Порядок предусматривает, что результат деятельности научных учреждений оценивают не министерства и президиумы академии наук, а независимые экспертные группы. Если учреждение работает не эффективно, его либо реорганизовывают, либо ликвидируют.