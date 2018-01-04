Омбудсмен назвала тех, кто в рамках обмена отказался возвращаться к боевикам

Семь человек из переданных украинской стороной боевикам ЛДНР в рамках обмена 27 декабря отказались оставаться на неподконтрольной территории и вернулись с освобожденными из плена. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, ей лично такое желание озвучил бывший городской голова города Торецк (ранее — Дзержинск) Донецкой области Владимир Слепцов.

«Я знаю Владимира Никитовича лично, у меня есть производство, которое связано с состоянием его здоровья, пока он находился в СИЗО. Я знаю состояние его здоровья и объективно ждать еще три часа, пока решатся все формальности и возвращать его с группой 7 человек было опасно для его здоровья. Поэтому я попросила забрать его в первую очередь вместе с журналистами», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, примеру Слепцова последовали еще шесть человек, которые «уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и там четко сказали «Мы не хотим здесь оставаться, хотим вернуться на подконтрольную территорию».

Согласно данным омбудсмена, за неделю до процедуры обмена в необходимости возврата в ОРДЛО сомневались еще около двух десятков человек.

Напомним, на 5 января назначена очередная встреча, где будет обсуждаться вопрос о новом освобождении лиц, находящихся в заложниках на оккупированной территории. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.