Совет судей Украины проведет специальное заседание из-за ДТП с нетрезвым судьей

Совет судей Украины (ССУ) на своем заседании 12 января обсудит ситуацию, связанную с последними резонансными дорожно-транспортными происшествиями с участием служителей Фемиды. Об этом сообщила пресс-служба ССУ.

В совете напомнили, что полиция расследует обстоятельства трагического ДТП с участием судьи Васильковского городского районного суда Киевской области Сергея Корниенко и аварии, участником которой стал судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области Дмитрий Усатов.

В ССУ отмечают, что «если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

«Такие действия не только содержат признаки административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности», — заявили в Совете судей.

В ССУ добавили, что тщательно изучат ситуацию и будут реагировать в соответствии с законодательством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером 2 января под Киевом произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова, который находился в нетрезвом состоянии. А накануне Нового года, 27 декабря, в Голосеевском районе Киева внедорожник Land Rover, которым управлял судья Васильковского городского райсуда Сергей Корниенко, сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший умер на месте. Результаты анализа крови на содержание алкоголя пока неизвестны. Следствие пытается установить все обстоятельства ДТП и просит очевидцев связаться с правоохранителями по телефонам (044) 271−94−73 или (067) 219−68−56.