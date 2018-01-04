В Одесской области задержали наркоторговцев с килограммом золота

В ходе спецоперации на юге Одесской области 3 января задержана организованная преступная группа наркоторговцев, у которых обнаружен и изъят, помимо прочего, килограмм золотых изделий.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, правоохранители вели эту группу с декабря 2016 года. Их разоблачили силами отдела противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением, пограничниками и областной прокуратурой.

— Мы задержали не только мелких исполнителей, но и самого организатора наркогруппировки, — подчеркнул Головин. — Злоумышленниками оказались представители одного из национальных меньшинств в возрасте от 19 до 50 лет, трое из которых ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Отмечается, что в отдел противодействия наркопреступности поступила информация о том, что группа жителей Измаильского района Одесской области причастна к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Установлено, что шесть человек организовали на территории города Измаила сбыт наркотиков.

Во время обысков дома у только у одного из участников изъяли более 400 граммов метадона, 100 граммов дробленого димедрола, 25 миллилитров раствора метадона, 10 миллилитров раствора опия, а также 38 тысяч долларов, 30 тысяч гривен и килограмм золотых изделий.

— Изъяты денежные средства, золотые изделия и банковские карты, — уточнил начальник следственного управления Сергей Шайхет. — Что только не предпринимают злоумышленники, чтобы уйти от ответственности и сохранить свой «товар»… Даже закапывают его в огороде. Пока задержаны четыре человека, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по статье 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются обыски в местах проживания задержанных в городах Измаиле и Килии.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступников, организовавших канал контрабанды психотропных веществ в Украину из-за рубежа.