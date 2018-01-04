Правда о Трампах: Мелания плакала не от радости, когда ее муж победил на выборах (фото)

В четверг, 4 января, главной темой для обсуждения в западных СМИ стала еще не опубликованная книга американского журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа». Уолфф написал ее на основании более 200 интервью и приватных бесед, которые были у него лично с Дональдом Трампом, а также представителями его ближайшего окружения — нынешнего и тех, кто уже покинул этот круг в силу различных причин.

Сразу несколько британских газет получили право опубликовать выдержки из книги. И эти материалы вызвали громкий скандал. Белый дом поспешил опровергнуть ряд эпизодов и утверждений Уолффа.

Обложка книги Майкла Уолффа

Одним из самых скандальных заявлений, прозвучавших в книге, является то, что Дональд Трамп, как это ни парадоксально звучит, не желал становиться президентом самой могущественной державы в мире. Он преследовал иные цели.

Газета The Times опубликовала отрывок, посвященный этому утверждению.

Вплоть до объявления итогов голосования ни сам Трамп, ни его зять Джаред Кушнер, который по сути являлся главой избирательной кампании своего тестя, не сомневались: их неожиданной авантюре скоро придет конец. Все вокруг Трампа были уверены не только в том, что президентом ему ни за что не стать, но и в том, что становиться таковым ему просто не следует.

По мере продвижения президентской гонки Трамп сохранял спокойствие. Его конечной целью, на самом деле, никогда не была победа. «Я могу стать самым знаменитым человеком на свете», — заявил он своему помощнику Сэму Нанбергу.

Давний друг Трампа Роджер Эйлз, бывший глава отдела новостей телекомпании Fox, любил повторять: «Чтобы сделать карьеру на телевидении, начинать нужно с выдвижения себя в президенты». Трамп, побуждаемый Эйлзом, заявлял ему: «Я выйду из избирательной кампании с куда более могущественным брендом и невиданными до сих пор возможностями».

Трамп не только игнорировал потенциальные конфликты интересов между должностью, за которую он бился, и собственным бизнесом и недвижимостью. Он еще и преднамеренно дерзко отказывался обнародовать данные о своих налогах. Этого требовала Хиллари Клинтон. Демократы утверждали — раз не хочет обнародовать декларацию, значит, ему есть, что скрывать.

Зачем Трампу было настраивать против себя избирателей и СМИ? Нелогичные действия Трампа абсолютно логичны с точки зрения его истинного плана. После проигрыша на выборах он невероятно прославится, приобретя еще и ореол мученической жертвы Хиллари. Он получит новые, еще более сильные козыри для продолжения своего любимого занятия — критики демократов и их политики. Его дочь Иванка и зять Джаред станут известными на весь мир знаменитостями. Главный политический советник Стив Бэннон, которого во время президентской гонки называли «серым кардиналом» Трампа, фактически возглавит реакционное крайне правое «Движение чаепития». Мелания Трамп сможет вернуться к привычному ей миру светских приемов и званных обедов в новом блеске. Поражение было всем на руку. Поражение стало бы победой.

Вскоре после 20.00 в день выборов, 8 ноября 2016 года, становилось все более и более очевидным, что голосование принесет неожиданный результат — победу Трампа. Его сын, утверждает Уолфф, говорил своему приятелю, что Ди-Джей-Ти (так Дональд Трамп-младший называет своего отца) выглядел так, будто ему привиделся призрак. Мелания была в слезах, и это были вовсе не слезы радости. Дело в том, что Ди-Джей-Ти убедил супругу, что он проиграет, что они никогда не переедут в Белый дом, что участие в выборах необходимо ему исключительно для расширения семейного бизнеса.

Также описал журналисту настроения в лагере Трампа и Стив Бэннон. В течение примерно часа, вспоминал без всякого умиления Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была еще окончательная трансформация: Дональд Трамп внезапно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришем, комментируя публикации по книге Уолффа, заявила: «Эту книжку точно следует продавать в отделах беллетристики! Миссис Трамп полностью поддерживала решение своего мужа баллотироваться в президенты и, на самом деле, даже вдохновила его на этот шаг. Она была уверена в его победе и очень счастлива, когда это произошло».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби заявила: «Книга Уолффа полна лживых и недостоверных рассказов, которые предоставили ему люди, никогда не имевшие ни влияния в Белом доме, ни доступа к ближайшему окружению президента. Их участие в написании книги, которая представляет собой таблоидное чтиво, можно объяснить яростными попытками свести счеты».