Нацгвардейцы на Донетчине взяли в плен боевика

Бойцы Национальной гвардии Украины задержали на территории Донецкой области жителя Донецка, связанного с незаконными вооруженными формированиями. Об этом МВД Украины сообщило в Facebook.

«Гражданин У. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой «ДНР», — говорится в публикации.

Подозреваемый передан в Угледарское отделение полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности»).

Напомним, празднование Нового года для некоторых боевиков «ДНР» завершилось печально.

