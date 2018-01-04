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Боец Национальной гвардии Украины

Нацгвардейцы на Донетчине взяли в плен боевика

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 12:59 97

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Бойцы Национальной гвардии Украины задержали на территории Донецкой области жителя Донецка, связанного с незаконными вооруженными формированиями. Об этом МВД Украины сообщило в Facebook.

«Гражданин У. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой «ДНР», — говорится в публикации.

Подозреваемый передан в Угледарское отделение полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности»).

Напомним, празднование Нового года для некоторых боевиков «ДНР» завершилось печально.

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