Футболист «Ромы» Найнгголан заплатит 100 тысяч евро за свое поведение в новогоднюю ночь (видео)

Полузащитник итальянской «Ромы» (соперника донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов) Раджа Найнгголан будет оштрафован за прямой эфир в одной из социальных сетей. В новогоднюю ночь бельгиец употреблял алкоголь, курил и позволял себе нецензурную лексику. Футболист сам опубликовал в своем Instagram видео, которое затем было удалено.

Позже 29-летний Найнгголан извинился за свое поведение: «Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример, поэтому думаю, что должен извиниться за свои слова и свое поведение».

Несмотря на это, по информации Corriere dello Sport, бельгиец заплатит штраф в 100 тысяч евро, а еще пропустит 6 января матч чемпионата Италии с «Аталантой».

Напомню, что в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» и «Рома» сыграют 21 февраля в Харькове и 13 марта в Риме.