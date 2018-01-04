«Это любовь»: почему брак призывника с 80-летней бабушкой признали действительным

Военный комиссар Винницы Александр Данилюк рассказал «ФАКТАМ» подробности неожиданного продолжения истории 22-летнего призывника, который в ноябре 2017 года женился на 80-летней двоюродной бабушке. Несмотря на то, что о своем замужестве пенсионерка узнала от журналистов, ее брак с внуком… признали действительным.

- Такой ответ я получил в полиции, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Данилюк. - Мне ответили, что в произошедшем состава преступления не усматривают. Оказывается, это нормально: когда 80-летняя бабушка узнает о своем замужестве от журналистов. Пенсионерка не раз заявляла: о том, что расписалась со своим внуком, даже не догадывалась. Но для полиции это ничего не значит: брак законный.

— Что же будет дальше? Вы будете это оспаривать?

- Я не могу этого сделать. Уже обращался в прокуратуру, но там мое заявление спустили на полицию. А в полиции говорят, что повода открывать уголовное производство нет. Получается, избежать призыва этому молодому человеку таки удалось. Нагло, на глазах у всей страны…

В военкомате этого призывника хорошо знают. Первый раз избежать призыва ему удалось еще летом прошлого года — тогда он сказал, что не может служить, потому что сильно переживает из-за смерти родной бабушки. В военкомате вошли в положение и перенесли призыв на осень. А осенью молодой человек неожиданно женился на 80-летней бабушке. И в тот же день принес свидетельство о браке в военкомат. Став мужем пенсионерки, он автоматически стал ее опекуном.

Почему хитрому молодому человеку позволили избежать призыва, «ФАКТЫ» поинтересовались в пресс-службе Винницкого областного управления полиции.

- По этому факту была проведена проверка, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе полиции. — Полиция опросила сотрудников загса. Выяснилось, что нарушений не было: пожилая женщина сама приходила в загс и расписалась со своим внуком. Каким образом он уговорил ее это сделать, уже другой вопрос. Но брак — законный.

При этом председатель Байковского сельсовета Калиновского района Татьяна Гнатюк подтвердила «ФАКТАМ», что о своем замужестве старушка даже не подозревала.

- К ней приехали журналисты и с порога спросили: «Где ваш муж?», — говорит Татьяна Гнатюк. — «Умер», — честно сказала бабушка. Но оказалось, журналисты говорят совсем о новом муже… Когда ей рассказали, что по документам она теперь снова замужем, пенсионерка расплакалась: «Не может такого быть!» Старушка вспомнила, что внук возил ее в Винницу. Сказал, что будет оформлять над ней опекунство. Бабушка толком не поняла, что подписала. Говорит, даже подумать не могла, что это была регистрация брака.

Сейчас бабушка, как и раньше, живет одна. Молодой супруг в ее доме не появляется.

— Родственники иногда приезжают, а его не видно, — рассказала Татьяна Гнатюк. — Бабушка на эту тему говорить не хочет. Как только вспоминает о внуке, начинает плакать…

