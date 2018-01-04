Киевская афиша: 4 -- 10 января

В Национальном академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко пройдут:

4 января (в 12.00 и 19.00) и 5 января (в 12.00) — балет-феерия «Щелкунчик»;

5 января (в 19.00) и 6 января (в 12.00) — опера «Сказка о царе Салтане»;

6 января — одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Шахерезада»;

7 января — Рождественский концерт;

10 января — опера «Травиата».

Адрес: улица Владимирская, 50.

Цена: от 40 грн.

***

6, 7 и 8 января с 12.00 до 18.00 в аутлет-городке «Мануфактура» пройдет «Ярмарок смаколиків». У посетителей будет возможность смастерить своими руками открытку или же вместе с профессиональным кондитером изготовить шоколадный подарок. На празднике будет представлена развлекательная программа для детей и взрослых. В исполнении этногруппы «ЯсноКрасно» прозвучат колядки.

Адрес: Обуховское шоссе, 2, с. Ходосеевка, Киевская область.

Вход свободный.

***

10 января в 16.00 в Государственной библиотеке Украины для юношества состоится встреча с известным украинским писателем Любко Дерешем, который представит свою новую книгу «Спустошення». Также откроется выставка работ художников группы «Укрмакровсесвіт» (Донецк — Киев) Николая Сологубова, Сергея Захарова, Дмитрия Коломойцева, Андрея Набоки и других. Она продлится до 31 января.

Адрес: пр-т Голосеевский, 122.

Вход свободный.

***

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины 7 января пройдут народные гулянья. В 10.00 в церкви Архистратига Михаила состоится праздничная служба. Гости праздника смогут посмотреть развлекательную программу с колядниками, щедровальниками и ряжеными с вертепом. На территории музея работает ресторан украинской кухни.

Адрес: с. Пирогово, улица Академика Тронько.

Вход: взрослые — 30 грн., школьники — 15 грн.

Для переселенцев из Крыма, Донецка и Луганска, воинов АТО (при наличии справки временно перемещенных лиц и участников боевых действий в зоне АТО) — вход бесплатный.

***

В Музее современного искусства Украины до 11 февраля работает выставка талантливой украинской семьи Трегубовых-Корж-Радько «От Андрея до Николая — от Николая до Василия».

Музей работает с 11.00 до 19.00, выходной — понедельник.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

***

4 января в 19.00 в Центре современного искусства «Білий світ» открывается выставка украинского художника Александра Павлова. В своих новых работах мастер дает волю страхам, сомнениям и желаниям, присущим современному человеку. Экспозиция открыта до 24 января.

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

***

Со 2 по 8 января в кинотеатре «Жовтень» пройдут новогодние сеансы для детей. Ежедневно перед вторым сеансом комедийной анимационной ленты «Фердинанд» (в расписании около 12.00, точное время уточняйте) состоится развлекательная программа с праздничным приветствием Деда Мороза, конкурсами и подарками. Билеты можно купить в кассах и на сайте кинотеатра.

Адрес: ул. Константинов­ская, 26.

***

До 21 января в Национальном музее украинского народного декоративного искусства будет проходить выставка художественных эмалей «Там музыка звучит» известных киевских художников-эмальеров Татьяны и Сергея Колечко. В экспозицию вошли как уже хорошо известные, так и совершенно новые работы, объединенные темой зимних праздников и зимних пейзажей, сказок и мифов.

Адрес: улица Лаврская, 9.

Вход: взрослые — 40 грн., владельцы «Картки киянина», пенсионеры и студенты — 20 грн., школьники — 10 грн.