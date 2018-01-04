Курс доллара в Украине обвалился ниже психологической отметки

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на четверг, 4 января, совершил падение по сравнению с значениями конца декабря 2017 года на 16 копеек, пройдя психологическую отметку в 28 грн за доллар. В Нацбанке такой скачок курса объяснили сезонными факторами.

Средневзвешенный курс доллара на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, на 12.00 также составлял 28,0069 гривен.

Тем не менее курс евро продолжает рост — на 12.00 он стоил 33,7 гривен при официальном курсе в 33,53 гривен. Психологическая отметка для этой валюты составляет 33 грн.

Российский рубль, согласно официальному курсу, «похудел» на две копейки и стоит сегодня 4,86 гривен (на межбанковском рынке он торгуется по средневзвешенной цене в 4,895 гривен).

Напомним, эксперт объяснил «ФАКТАМ», почему с начала года литр бензина подорожал уже на гривню.