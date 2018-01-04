«Шахтер» и «Динамо» вошли в топ-50 самых богатых футбольных клубов мира

Издание Soccerex составило рейтинг 100 самых «зажиточных» футбольных клубов мира. В топ-50 попали украинские гранды — «Шахтер» и «Динамо». Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 миллионов евро занял 22-е место, киевский — 41-е (финансовый индекс — 0,547, а общая стоимость игроков — 87 миллионов евро).

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу. Ключевыми показателями при расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

Первая десятка рейтинга выглядит так: 1. «Манчестер Сити» (футбольный финансовый индекс — 4,883; стоимость игроков — 637 млн евро) 2. «Арсенал» (4,559; 592 млн евро) 3. «ПСЖ» (4,128; 485 млн евро) 4. «Гуанчжоу Эвергранд» (3,423; 46 млн евро) 5. «Тоттенхэм» (2,591; 463 млн евро) 6. «Реал» (2,579; 771 млн евро) 7. «Манчестер Юнайтед» (2,314; 524 млн евро) 8. «Ювентус» (2,260; 470 млн евро) 9. «Челси» (2,073; 624 млн евро) 10. «Бавария» (2,086; 603 млн евро)

Ранее «ФАКТЫ» публиковали топ-20 клубов, футболисты которых в среднем получали самую высокую зарплату в 2017 году.