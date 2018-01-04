Во Львове банкирша украла с депозитов клиентов почти 10 миллионов гривен

Сотрудники Управления защиты экономики Львовской области разоблачили руководителя отделения одного из банков, которая похитила 9.9. миллиона гривен у клиентов.

— 53-летняя финансистка предлагала знакомым и друзьям открыть удобные депозитные счета. При этом она лично распечатывала бланки договоров о вкладах, а также заполняла и оформляла документы, которые должны были стать убедительным доказательством того, что деньги вкладчика хранятся на счете в банке. Однако на самом деле счета не открывались и деньги на них не поступали, поскольку руководительница не вносила средства клиента в кассу банка, а присваивала, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области.

В настоящий момент женщине официально сообщили о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, она взята под стражу. В отношении злоумышленницы открыто уголовное производство по статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Ведется следствие.

Напомним, что во Львове сотрудники спецслужбы задержали мошенницу — бывшую работницу одного из банков, которая, похитив значительную сумму, пять лет скрывалась от следствия в Российской Федерации. Женщина организовала преступную схему получения кредитов по поддельным документам (с помощью сфальсифицированных справок о доходах, фиктивного залогового имущества)