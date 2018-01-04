Правда о Трампах: По мнению Дональда, уложить в постель жену друга - лучшее ощущение в жизни

Fakty.ua продолжают давать выдержки из еще не опубликованной книги американского журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа». Уолфф написал ее на основании более 200 интервью и приватных бесед, которые были у него лично с Дональдом Трампом, а также представителями его ближайшего окружения — нынешнего и тех, кто уже покинул этот круг в силу различных причин.

Еще не выйдя в продажу, книга уже вызвала громкий скандал. Белый дом поспешил опровергнуть ряд эпизодов и утверждений Уолффа. Но это только подогрело интерес к «Огню и ярости».

Обложка книги Майкла Уолффа

Она содержит не только политические сенсации. Есть в книге главы посвященные личной жизни 45-го президента США и членов его семьи.

Один из фрагментов содержит скандальное признание Дональда Трампа: «Одно из лучших ощущений в жизни испытываешь, когда удается уложить в постель жену друга».

Если верить источнику, который поведал Уолффу об этом, Трамп активно стремился пережить столь нравящееся ему ощущение снова и снова. Для этого он придумал целую схему.

«Выбрав жену очередного друга, Трамп пытался убедить эту женщину в том, что ее супруг, мягко говоря, ведет себя не так, как она полагала. Он устраивал встречу с этим человеком у себя в офисе, а жена получала возможность тайком слушать, о чем говорят мужчины», — утверждает источник.

«Обычно он через своего секретаря приглашал бедолагу-мужа в свой офис заранее. Об этом ставил в известность его жену. Зная, что женщина слышит разговор, Трамп заводил беседу на пикантные темы, провоцировал своего приятеля. Выглядело это так. Ты все еще занимаешься сексом с женой? Как часто? Слушай, ты заслуживаешь лучшего секса! Сегодня в три часа ко мне прилетают из Лос-Анджелеса девушки. Присоединяйся. Мы могли бы с ними подняться наверх и весело провести время. Обещаю!» — раскрыл метод убеждения Трампа источник.

Услышав все это, жена, конечно, начинала испытывать чувство ревности. У нее появлялось желание отомстить мужу. А лучше всего это сделать с другом неверного супруга. Так Дональд добивался своего.

Все это косвенно подтверждается рассказом звезды Голливуда Салмы Хайек, которая в июне 2017 года в популярной телепрограмме The Daily Show рассказала, как однажды Дональд Трамп пытался ее соблазнить.

Актриса утверждает, что она познакомилась с мистером Трампом на одном светском мероприятии. Салма пришла туда со своим бой-френдом. Их вместе представили Трампу. Дональд был любезен. Рассыпался в комплиментах и попросил номера телефонов и Хайек, и ее друга.

Однако позвонил он потом только Салме и пригласил ее на свидание. Актриса была шокирована. «Я сказала — вы же знаете, что у меня есть бой-френд! Как же он? Я похожа на сумасшедшую? Не собираюсь его обманывать», — описала Хайек свою реакцию.

И тут Трамп удивил ее снова. «Вместо того, чтобы извиниться, он стал напирать. Сказал: «Это парень вас не достоин. Он — никто, пустое место! Я — тот мужчина, который вам нужен». Хайек вежливо завершила разговор.