Звезда фильма «Джуно» Эллен Пейдж сыграла свадьбу с танцовщицей (фото)

Канадская актриса Эллен Пейдж, известная по фильмам «Джуно», «Леденец», а также картинам из серии «Люди Икс», сыграла свадьбу с канадской танцовщицей Эмми Портнер.

«Не могу поверить, что могу называть эту невероятную женщину своей женой», — написала актриса в соцсети Instagram, где выложила свои с Эмми снимки — в том числе фотографию их рук с обручальными кольцами.

Пейдж и Портнер познакомились менее года назад. Эмми дает уроки танцев, а также, как хореограф, сотрудничает с певцом Джастином Бибером. Она снималась, в частности, в его видео Life Is Worth Living.

30-летняя Эллен, которая ранее несколько раз фигурировала в списке самых сексуальных женщин журнала FHM, в период с 2006 года до лета 2007 года встречалась с американским актером Беном Фостером. 14 февраля 2014 года, выступая с речью на конференции ЛГБТ-организации «Кампания за права человека», актриса совершила каминг-аут, заявив, что она лесбиянка.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», о своей помолвке официально сообщила Пэрис Хилтон.