В РФ заводят уголовные дела на украинцев-заробитчан, решившихся вернуться на Родину

Гражданам Украины очень рискованно ездить в Российскую Федерацию, причем как на зарабоки, так и в гости к родственникам. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, указав, что в РФ участились случаи открытия уголовных дел против наших сограждан, желающих вернуться на Родину или расторгнуть контракт с российскими предприятиями.

«Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой по обвинениям или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами, или по другим. Количество таких людей увеличивается», — отметила омбудсмен.

В связи с этим она порекомендовала украинцам не ездить в Россию. Особенно это касается наших сограждан, которые принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Москве неизвестными был задержан украинец, участник АТО Олег Негода, который направлялся в гости к сестре в Саратов. 2 января стало известно, что украинца отпустили, и он возвращается домой.

После этого в Службе безопасности Украины призвали украинцев, особенно военнослужащих, воздержаться от поездок в РФ или на оккупированную ею территорию.