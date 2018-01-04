Аль Бано и Тото Кутуньо могут стать членами парламента Италии

Выдвинуть известных певцов намерен бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперед, Италия!»

Популярные исполнители Аль Бано и Тото Кутуньо уже в марте могут занять места в парламенте Италии. Как сообщает итальянская газета Messaggero, их кандидатуры намерен выдвинуть бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий в настоящее время партию «Вперед, Италия!». Издание утверждает, что певцы будут баллотироваться по спискам кандидатов на избирательных участках за рубежом. Всеобщие парламентские выборы в Италии назначены на 4 марта.

Как известно, итальянский парламент состоит из двух палат с общей численностью мест около тысячи. Голосующие за границей итальянцы изберут 18 депутатов.

Альбано Карризи (настоящее имя Аль Бано) 74 года. Он начал выступать еще в конце 60-х. Однако мировая популярность пришла к нему в 1981 году, когда он записал песню Sharazan вместе с Роминой Пауэр. Визитной карточкой этого дуэта стал другой хит — Felicita. В 1984 году Аль Бано и Ромина Пауэр победили на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо с песней Ci sara.

Карризи и Пауэр доминировали на итальянской эстраде до начала 90-х. В 1994 году в Новом Орлеане бесследно исчезла их старшая дочь Иления. Супруги вскоре расстались. Их дочь так и не нашли. Ромина на протяжении долгих лет вела затворнический образ жизни. Аль Бано продолжал с успехом выступать один. Разведясь с Пауэр, он жил в фактическом браке с телеведущей Лореданой Леччизо. У них родились двое детей. В октябре 2013 года Аль Бано и Ромина неожиданно дали три концерта в Москве с участием других звезд итальянской эстрады. С тех пор они продолжают совместные выступления.

Однако в ноябре 2017 года Карризи заявил, что завершит свою музыкальную карьеру 31 декабря 2018 года. Messaggero теперь связывает это решение певца с тем, что он собрался заняться большой политикой.

Тото Кутуньо тоже 74 года. У него не менее блистательная карьера на эстраде. Как и Аль Бано, Тото является автором всех исполняемых им песен. Кроме того, он написал множество хитов, ставших популярными в исполнении других певцов: Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассена, Далиды, Клода Франсуа, группы Ricchi e Poveri. Музыкант женат на Карле Кутуньо с 1971 года. У него есть внебрачный сын, которому 28 лет.