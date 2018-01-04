Оккупанты фабрикуют «видеодоказательства» нарушения Украиной перемирия – Мотузяник

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге заявил, что на оккупированном Донбассе готовятся провокационные материалы для дискредитации Вооруженных Сил Украины. По его словам, оккупанты вместе с российскими массмедиа фабрикуют фото- и видеоматериалы о, якобы, нарушениях украинскими военными режима прекращения огня.

«Российско-оккупационное командование активизировало провокации с целью обвинения Украины в нарушении Минских договоренностей и дезинформации мирового сообщества», — заявил Александр Мотузяник.

По его словам, разведка Министерства обороны сообщает о том, что на Мариупольском и Новоайдарском направлениях с привлечением съемочных групп российских СМИ продолжается подготовка к возможным провокациям на передовых позициях. При этом Александр Мотузяник подчеркнул, что население оккупированных территориях пугают, якобы, намерениями сил АТО возобновить активные боевые действия.