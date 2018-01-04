Украина сформировала списки для нового обмена заложниками

Украина сформировала списки для нового обмена удерживаемыми лицами по формуле 10:10. Об этом на встрече с родственниками освобожденных украинцев и «киборгами» заявил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий (Березовский).

«Обмен военными — это светлое событие. И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры… Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали», — цитирует митрополита Интерфакс-Украина.

При этом он призвал присоединиться к процессу уже освобожденных украинцев, сообщив о тех, кто там еще остался.

«Процесс идентификации сложный, где кто числится. Если вы знаете, кто там остался, то говорите, мы будем использовать эту информацию», — сказал он.

Напомним, консультации по организации нового обмена назначены на завтра, 5 января.

27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Обмен прошел по формуле 233:74. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.