﻿

USD 27.89
RSS
Освобождение заложников в ЛДНР

Украина сформировала списки для нового обмена заложниками

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 14:15 53

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Украина сформировала списки для нового обмена удерживаемыми лицами по формуле 10:10. Об этом на встрече с родственниками освобожденных украинцев и «киборгами» заявил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий (Березовский).

«Обмен военными — это светлое событие. И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры… Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали», — цитирует митрополита Интерфакс-Украина.

При этом он призвал присоединиться к процессу уже освобожденных украинцев, сообщив о тех, кто там еще остался.

«Процесс идентификации сложный, где кто числится. Если вы знаете, кто там остался, то говорите, мы будем использовать эту информацию», — сказал он.

Напомним, консультации по организации нового обмена назначены на завтра, 5 января.

27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Обмен прошел по формуле 233:74. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии