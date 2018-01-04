Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2018 году продолжительность жизни человека увеличится до 200 лет

В западной прессе опубликованы прогнозы на предстоящий год

Начало каждого года традиционно сопровождается появлением множества предсказаний различных астрологов, аналитиков, экстрасенсов. Наступивший 2018 год не стал исключе-нием. Британская газета Daily Express опубликовала предсказания, сделанные еще легендарным Нострадамусом — французским врачом, астрологом и прорицателем, жившим в период с 1503 по 1566 год и предвидевшего, как утверждается, множество важных исторических событий, например, войны Наполеона, приход к власти Гитлера и даже теракт 11 сентября 2001 года в США.

Впрочем, не раз уже подчеркивалось, что записи, оставленные Нострадамусом, не содержат конкретных дат и имен. Их расшифровкой занимались и занимаются десятки, даже сотни астрологов. Скептики утверждают, что именно на их совести сбывшиеся и несбывшиеся предсказания Нострадамуса. Легендарный астролог из глубины веков пообещал на 2018 год ряд важнейших событий.

Одно из них — начало третьей мировой войны. Нострадамус писал: «Большая война начнется во Франции и вся Европа подвергнется нападению. Война будет долгой и ужасной для всех. В конце концов наступит мир, но немногие смогут им насладиться». Далее расшифровано еще одно предсказание: «Война начнется между двумя великими мировыми силами и продлится 27 лет». Современные исследователи записей Нострадамуса считают, что двумя этими силами являются объединившиеся Россия, Китай и Северная Корея, которые выступят против США и их союзников.

Предрекает прорицатель и большое извержение вулкана Везувий возле Неаполя. По прогнозу Нострадамуса, вулкан будет «сотрясать землю каждые пять минут», не менее 6 тысяч человек погибнут. Это станет повторением трагедии древней Помпеи, которая была уничтожена в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.

Ужасное землетрясение произойдет на западе США. «Его мощь будет ощущаться по всему миру», — обещает Нострадамус. Daily Express напоминает, что ученые отмечают повышенную сейсмическую активность в так называемой зоне субдукции Каскадия, где тектоническая плита Хуан де Фука соприкасается с североамериканской тектонической плитой, расположенной вдоль западного побережья США и Канады от острова Ванкувер до Северной Калифорнии.

Земля испытает на себе удар кометы или астероида. Но с этим предсказанием не согласна НАСА. Американские астрономы утверждают, что в ближайшие 100 лет подобная катастрофа нашей планете точно не грозит.

Стоит опасаться также экономического коллапса. Мировая экономика рухнет в следствие мировой войны и многочисленных природных катастроф.

Зато продолжительность жизни человека увеличится до 200 лет. Это станет возможным благодаря прогрессу в медицине. К концу 2018 года 80-летние смогут выглядеть и чувствовать себя как 50-летние. Люди научатся разговаривать с животными. А для того чтобы заводить детей, будущим родителям придется приобретать лицензию.

Нострадамус Нострадамусом, а вот вполне реальные прогнозы на 2018 год, который предложила британская радиотелекомпания Би-би-си. Они основаны на анализе информации, полученной из открытых источников.

Китай станет первой космической державой, которая совершит высадку на обратной стороне Луны. Это событие должно произойти в конце 2018 года. На не видимую нам сторону Луны отправится китайская станция «Чанъэ-4». На сегодняшний день Китай является третьей страной в мире после США и СССР, которой удалось посадить свой космический аппарат на Луне. КНР добилась этого в 2013 году.

Наступивший 2018 год станет переломным в автомобилестроении. Произойдет резкий рост продаж электромобилей. Люди начнут активно отказываться от использования автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.

На 2018 год запланированы клинические тесты противозачаточного препарата для мужчин. Негормональное средство Vasalgel может в итоге заменить презервативы и вазэктомию. И это станет революцией в области контроля рождаемости. Чудо-гель изобрел профессор фармакологии и токсикологии из университета Иллинойса Дональд Вэллер. Пока гель вводится путем инъекций. Он избавляет семенную жидкость от сперматозоидов, но не навсегда. Это его главное отличие от вазэктомии, поскольку данная процедура необратима. Vasalgel был успешно протестирован на кроликах и приматах.

Индия в 2018 году станет страной с самой быстрорастущей экономикой в мире. Она обгонит Китай, который пока занимает первое место. ООН считает, что ВВП Индии за год вырастет на 7,2 процента. Китай же продемонстрирует более скромный рост ВВП — 6,5 процента. А вот рост общего мирового ВВП составит для сравнения 2,9 процента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила 13 декабря многообещающие результаты внедрения Стратегического плана ликвидации полиомиелита. В отчете говорится, что в 2017 году в мире было зафиксировано только 17 случаев заболевания этим опасным недугом. А 20 лет назад заболеваемость превышала 350 тысяч случаев ежегодно. ВОЗ считает, что 2018 год знаменует собой окончательную победу над одним из самых страшных детских заболеваний.

В 2018 году произойдет революция в компьютерных технологиях. Ученые называют ее «квантовым превосходством». Наступит переломный момент, когда квантовые компьютеры станут гораздо быстрее традиционных транзисторных компьютеров. Они смогут обрабатывать данные в тысячи раз быстрее, чем это возможно сейчас. Первые квантовые компьютеры выпустят две корпорации — Google и IBM.