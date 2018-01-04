Рождественская ночь будет теплой, но за ней придет похолодание

6−7 января, на Рождество, в Украине потеплеет, но уже с 8−9 января ожидается похолодание. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, погоду в большинстве стран Европы сейчас определяют циклоны с центрами над Великобританией и Балтикой.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, дожди 6−7 января возможны на Правобережье и на севере страны. С 8 января плюсовая температура сменится морозами до -2° в дневное время и до -3° ночью. Тепло сохранится лишь в южных областях, но и там температура не поднимется выше +2°.

Опасных метеорологических явлений в ближайшие дни не ожидается. Только на высокогорье Закарпатской области сохранится риск схождения лавин опасность (третий уровень), а в горах возможны порывы ветра до 20 м/с.