Знаменитый хорват возглавил футбольную сборную Боснии и Герцеговины

Знаменитый в прошлом футболист «Реала», «Барселоны» и «Севильи» Роберт Просинечки, в октябре 2017-го покинувший пост главного тренера сборной Азербайджана, вернулся к работе. 48-летний хорват возглавил сборную Боснии и Герцеговины.

«Исполнительный комитет единогласно принял решение назначить Роберта Просинечки на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении на официальном сайте боснийской ассоциации.

Специалист будет готовить балканскую команду к Лиге наций, жеребьевка которой намечена на 24 января, а также к отборочному раунду чемпионата Европы 2020 года.

Напомню, что уроженец Федеративной Республики Германии в составе «Црвены Звезды» выигрывал Кубок европейских чемпионов, а в футболке сборной Хорватии — «бронзу» чемпионата мира.

Кроме сборной Азербайджана, Роберт Просинечки ранее тренировал «Црвену Звезду» и нынешний клуб нашего Александра Кучера турецкий «Кайсериспор».

