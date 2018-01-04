Украина стала мировым рекордсменом по темпам роста среднегодовой температуры

Среднегодовая температура в Украине повышается быстрее, чем в целом на Земле. Такое заявление в эфире Радио Свобода сделал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Что касается Украины, тот тут глобальные и региональные тенденции почти близки, хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем на территории земного шара», — подчеркнул он.

Существенный рост годовой температуры в Украине, как в остальном мире, началось в 80-х годах, и за этот период температура самых холодных месяцев увеличилась на 2−2,5 градуса.

На фоне глобального потепления возможны и другие аномалии. К таким синоптик относит в т. ч. рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которые устанавливает погода в Украине в течение последних 20 лет, связана с летней температурой, когда практически на всей территории страны она достигала 40−42 градусов тепла.

В то же время, по словам Кульбиды, в Северном полушарии есть регионы, где наблюдается и снижение среднегодовой температуры — это регионы российского Севера, но азиатской части соседней страны.

Напомним, минувшей ночью в Украине был установлен первый температурный рекорд в 2018 году.

