Украина стала мировым рекордсменом по темпам роста среднегодовой температуры
Среднегодовая температура в Украине повышается быстрее, чем в целом на Земле. Такое заявление в эфире Радио Свобода сделал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
«Что касается Украины, тот тут глобальные и региональные тенденции почти близки, хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем на территории земного шара», — подчеркнул он.
Существенный рост годовой температуры в Украине, как в остальном мире, началось в 80-х годах, и за этот период температура самых холодных месяцев увеличилась на 2−2,5 градуса.
На фоне глобального потепления возможны и другие аномалии. К таким синоптик относит
В то же время, по словам Кульбиды, в Северном полушарии есть регионы, где наблюдается и снижение среднегодовой температуры — это регионы российского Севера, но азиатской части соседней страны.
Напомним, минувшей ночью в Украине был установлен первый температурный рекорд в 2018 году.
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