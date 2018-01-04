Правда о Трампах: первой женщиной-президентом в истории США будет Иванка

Fakty.ua продолжают давать выдержки из еще не опубликованной книги американского журналиста Майкла Уолффа «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа». Уолфф написал ее на основании более 200 интервью и приватных бесед, которые были у него лично с Дональдом Трампом, а также представителями его ближайшего окружения — нынешнего и тех, кто уже покинул этот круг в силу различных причин.

Еще не выйдя в продажу, книга уже вызвала громкий скандал. Белый дом поспешил опровергнуть ряд эпизодов и утверждений Уолффа. Но это только подогрело интерес к «Огню и ярости».

Обложка книги Майкла Уолффа

Она содержит не только политические сенсации. Есть в книге главы посвященные личной жизни 45-го президента США и членов его семьи.

Уолфф утверждает, что многие в окружении Трампа отговаривали его от того, чтобы включать в состав избирательного штаба, а затем и в состав президентской администрации старшую дочь и ее мужа. Дональда убеждали, что это будет расцениваться критиками и противниками как явный конфликт интересов.

Советовали воздержаться от работы в Белом доме и самой Иванке Трамп и ее мужу Джареду Кушнеру. Но все они проигнорировали эти рекомендации.

Уолфф уверяет, что супруги вполне осознанно приняла предложение отца Иванки. Сначала они были уверены, что Дональд Трамп проиграет выборы. Но этот проигрыш позволит им совершить невероятный прорыв, о котором еще недавно они даже боялись мечтать.

А когда Трамп победил, Иванка и Джаред заключили друг с другом своего рода сделку, похожую на ту, что когда-то заключили супруги Клинтон. Хиллари не стала разводиться с Биллом после секс-скандала ради собственной политической карьеры. Сначала она стала сенатором от штата Нью-Йорк. Зачем возглавила Государственный департамент США. А в 2016 году считалась фаворитом президентской гонки, которую в итоге проиграла Трампу. Хиллари Клинтон вряд ли снова будет баллотироваться в президенты. Но она показала, что Америка вполне созрела для того, чтобы посадить в Овальный кабинет женщину.

Иванка и Джаред осознали это раньше других. И согласились работать в президентской администрации, потому что договорились друг с другом — как только в будущем возникнет возможность, Иванка будет баллотироваться в президенты!

Майкл Уолфф в своей скандальной книге делает однозначный вывод — первой женщиной-президентов в истории США станет Иванка Трамп!