В Киеве 5 января ограничат движение сразу по нескольким мостам

В «Киевавтодоре» анонсировали ограничение движения транспорта сразу по нескольким мостам столицы 5 декабря. Информация об этом размещена на городском портале Киева.

В частности, с 11.00 до 15.00 ограничат движение по Московскому мосту и по мосту через р. Десенка в направлении к жилому массиву Троещина.

С 15.00 до 17.00 будет затруднен проезд по Южному мостовому переходу в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

С 15.00 до 19.00 ремонтные работы будут проводиться на Московском мосту и мосту через Десенку в направлении к станции метро «Петровка».

С 17.00 до 19.00 частично ограничат проезд по мосту Метро через Днепр с Броварского проспекта на Набережное шоссе.

В «Киевавтодоре» обратились к водителям с призывом с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, правительство решило провести ревизию качества новопостроенных дорог.