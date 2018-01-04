В Киеве 5 января ограничат движение сразу по нескольким мостам
В «Киевавтодоре» анонсировали ограничение движения транспорта сразу по нескольким мостам столицы 5 декабря. Информация об этом размещена на городском портале Киева.
В частности, с 11.00 до 15.00 ограничат движение по Московскому мосту и по мосту через р. Десенка в направлении к жилому массиву Троещина.
С 15.00 до 17.00 будет затруднен проезд по Южному мостовому переходу в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.
С 15.00 до 19.00 ремонтные работы будут проводиться на Московском мосту и мосту через Десенку в направлении к станции метро «Петровка».
С 17.00 до 19.00 частично ограничат проезд по мосту Метро через Днепр с Броварского проспекта на Набережное шоссе.
В «Киевавтодоре» обратились к водителям с призывом с пониманием отнестись к ограничениям.
Напомним, правительство решило провести ревизию качества новопостроенных дорог.
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