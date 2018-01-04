В 2017 году из продуктов сильнее всего подорожали свекла, морковь и свинина

Государственная служба статистики проанализировала, насколько изменилась за год стоимость продуктов питания. Среди наиболее ощутимо подорожавших продуктов — свекла, морковь и свинина.

Так, как сообщает Интерфакс-Украина, цена на свеклу в 2017 году выросла в 1,7 раза — до 6,52 грн/кг, на морковь — в 1,6 раза, до 6,54 грн/кг. Лук в среднем по Украине подорожал на 22,6% - до 5,38 грн/кг, капуста — на 18,4% до 4,5 грн/кг, картофель — на 17% до 6,14 грн/кг.

Среди мясопродуктов наиболее ощутимо повысилась цена на свинину — на 39% до 101,11 грн/кг. Говядина подорожала на 33% до 115,65 грн/кг, мясо птицы — на 28% до 53,65 грн/кг.

Что касается круп, то на 22% стал дороже рис. Гречка, напротив, подешевела — на 36% до 18,06 грн/кг.

Среди других подешевевших продуктов Госстат называет сахар: в среднем по Украине цены за год снизились на 15% до 12,61 грн/кг.

Напомним, за прошедший год продукты стали дороже в среднем на 17,9 процента. Ощутимо подорожали мясо и мясопродукты, фрукты, молоко. Дороже стали алкоголь и табачные изделия.