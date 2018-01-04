Стало известно, сколько проверок налогоплательщиков будет проведено в 2018 году

Государственная фискальная служба намерена провести в 2018 году 6028 проверок налогоплательщиков. Об этом сообщает платформа OpenDataBot.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Одесской областях, а среди компаний чаще всего будут проверять занятых в оптовой торговле, сельском хозяйстве и строительстве.

Одновременно анонсировано сокращение количества внеплановых проверок (в 2017 году в Украине состоялось 15,1 тыс. таких проверок, а в 2016 году — 16,1 тыс.).

Отмечается, что по итогам проверок, проведенных ГФС в январе-ноябре, нарушителям были доначислены денежные обязательства на 25,1 млрд гривен.

Основными нарушениями, которые допускали проверенные налогоплательщики, было завышение налогового кредита и валовых расходов в результате их формирования по операциям с «сомнительными» хозсубъектами.

Напомним, в декабре остаток средств на счетах Госказначейства Украины сократился в 10 раз.