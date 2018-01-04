﻿

USD 27.89
RSS
Государственная фискальная служба

Стало известно, сколько проверок налогоплательщиков будет проведено в 2018 году

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 17:56 95

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Государственная фискальная служба намерена провести в 2018 году 6028 проверок налогоплательщиков. Об этом сообщает платформа OpenDataBot.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Одесской областях, а среди компаний чаще всего будут проверять занятых в оптовой торговле, сельском хозяйстве и строительстве.

Одновременно анонсировано сокращение количества внеплановых проверок (в 2017 году в Украине состоялось 15,1 тыс. таких проверок, а в 2016 году — 16,1 тыс.).

Отмечается, что по итогам проверок, проведенных ГФС в январе-ноябре, нарушителям были доначислены денежные обязательства на 25,1 млрд гривен.

Основными нарушениями, которые допускали проверенные налогоплательщики, было завышение налогового кредита и валовых расходов в результате их формирования по операциям с «сомнительными» хозсубъектами.

Напомним, в декабре остаток средств на счетах Госказначейства Украины сократился в 10 раз.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии