Порошенко составил ТОП-5 самых запомнившихся книг 2017 года

После рейтинга наиболее интересных музыкальных произведений президент Петр Порошенко составил ТОП-5 самых запомнившихся книг 2017 года. Все произведения, вошедшие в подборку, глава государства рекомендует к прочтению.

1. «Мустафа Джемилев. Несокрушимый». Севгиль Мусаева, Алим Алиев

«Это не биография в классическом понимании. Сквозь призму жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева показана судьба крымских татар и борьба нации за свободную жизнь, а также настоящее и проблемы, с которыми сталкиваются крымские татары после аннексии Крыма», — подчеркнул президент.

2. «Любомир Гузар. Хочу быть человеком». Екатерина Щоткина

3. «Война с Россией» Ричард Ширрефф (перевод Лариса Лебеденко, Раиса Ладохина)

«Книга развеивает миф о том, что Запад пытается договориться с Россией, не учитывая интересов Украины. И наглядно показывает, к чему следует быть готовыми в отношениях с Россией», — отмечает Порошенко.

4. «Цивилизация. Как Запад стал успешным». Нил Фергюсон

Книгу Петр Порошенко называет «масштабным историко-экономическим исследованием о том, как Европе удалось стать центром мировой цивилизации».

5. «Шевченко от, А до Я». Леонид Ушкалов

«Очень импонирует художественный взгляд на Шевченко прежде всего как на человека, не только художника. Это светлые и жизнеутверждающие зарисовки о великом украинце полны света, радости, веры и надежды. Эта книга подтверждает, что наше достояние таит в себе огромные сокровища и стоит того, чтобы к нему возвращаться», — добавил президент.

Кроме того Порошенко рекомендует к изучению художественное издание «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой. «Здесь собраны фото монументальных мозаик, которые стали артефактами советских времен. Важное свидетельство эпохи, уходящей в небытие», — отметил глава государства.

Напомним, в Украине создан каталог книг, изданных в стране в 2017 году. Также уже определились десять самых продаваемых книг декабря 2017 года.