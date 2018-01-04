Боевики снова нарушили рождественское перемирие, применив тяжелые минометы

С начала суток, 4 января, на линии разграничения на Донбассе вновь было зафиксировано нарушение «рождественского» перемирия со стороны боевиков. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

В частности, в полдень российско-террористические наемники выпустили четыре мины калибра 120 мм по защитникам Верхнеторецкого. Там же зафиксирован огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

«Учитывая, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда — перемирие продержалось более 20 часов», — отмечают в штабе.

Напомним, по данным Минобороны Украины, оккупанты вместе с российскими масс-медиа фабрикуют фото- и видеоматериалы о, якобы, нарушениях украинскими военными режима прекращения огня.